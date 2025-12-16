Ричмонд
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение для нашего народа, который сделал добровольный и окончательный выбор в пользу суверенного пути развития Казахстана, пишет El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: EL.kz

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости! Независимость превыше всего! Твердо следовать этому принципу — наша историческая ответственность перед прошлыми и будущими поколениями.

Благодаря единству, взаимной поддержке и созидательному труду граждан, стабильности и согласию в обществе, Казахстан достиг заметных успехов в деле укрепления Независимости.

Весь мир вокруг стремительно меняется, вступая в новую историческую эпоху, наполненную сложными вызовами, но и новыми возможностями. В этих условиях мы, будучи молодой и прогрессивной нацией, должны с оптимизмом и надеждой смотреть вперед, сплотиться и трудиться, чтобы усилить конкурентоспособность и авторитет нашей страны на глобальной арене, превратить Казахстан в процветающее государство.

Уверен, реализуемые ныне масштабные реформы приведут нас к успеху. Неуклонно придерживаясь стратегического курса на всестороннюю модернизацию, мы построим Справедливый, Сильный, Чистый, Безопасный Казахстан.

Желаю всем вам счастья, благополучия и успехов! Пусть будет вечной наша священная Независимость! — отметил Президент.