Главред КазТАГ заявил о пытках

«Я, главный редактор МИА КазТАГ Амир Касенов, хочу заявить о незаконных методах следствия и пытках со стороны полиции города Алматы. Все это стало возможным в результате незаконно возбужденного, сфабрикованного полицией Алматы уголовного дела по заявлению миллиардера российского происхождения Тимура Турлова и подконтрольной ему компании Freedom Finance», — сказал Касенов в своем видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.
Он привел хронологию событий.
«18 июля представители Турлова пишут заявление на имя министра внутренних дел Ержана Саденова. В этот же день возбуждается уголовное дело здесь, в городе Алматы. Хотя я, как автор этих публикаций, как человек, который записывал всех спикеров, потерпевших по делу Freedom Finance в офисе МИА КазТАГ в городе Астане, выпускал все материалы в городе Астане, но дело заводят вопреки нормам действующего законодательства здесь, в Алматы, причем в тот же день, когда это заявление попадает на имя министра. Далее, скрытно от редакции КазТАГ на протяжении почти полугода полиция с многочисленными нарушениями фабрикует уголовное дело, проводит с многочисленными нарушениями экспертизы, с которыми нас не ознакамливает, которые проводятся в тайне от нас», — добавил журналист.
Он уточнил, что о возбуждении уголовного дела редакция узнала из средств массовой информации, причем из издания «Курсив», подконтрольного Турлову, в конце ноября.
«Когда я созваниваюсь с руководителем пресс-службы министерства внутренних дел Шынгысом Алекешевым, он заверяет меня, что ничего не будет, что данное дело будет прекращено, что все будет по закону, что КазТАГ никто преследовать не будет, и прямо мне говорит, “гарантирую, шум, пожалуйста, не поднимайте”. В течение последующих двух недель, двух с половиной недель мы, верные своему слову, не поднимаем шум. За это время, вопреки нормам действующего законодательства, полиция Алматы заочно, хотя мы не скрываемся, хотя мы готовы явиться по любому вызову, признает нас незаконно подозреваемыми», — сказал главред информагентства.
Он считает это является грубейшим нарушением.
«Теперь, они каждый раз вызывают нас. Например, сегодня мы были вызваны на следственные действия в департамент полиции Алматы. Нам не объяснили, зачем мы приехали. Когда мы приехали, выяснилось, что будет очная ставка между мной и Асетом Матаевым. Данная очная ставка не может состояться по определению, потому что я в статусе подозреваемого отказался от дачи показаний. Значит, любая очная ставка будет незаконна. Несмотря на это, они попытались провести эту очную ставку, а когда она не удалась, нас просто отпускают домой. Я ранее уже сообщал о том, что это все очень негативно сказывается на моем здоровье. Более того, следователь по нашему делу, господин Заманбек Тазабеков, оказывал на нас давление, в том числе психоэмоциональное, допускал себе нависание надо мной, что я расцениваю как давление и приравниваю к пыткам. Обо всем этом мы заявили в своих ходатайствах, в том числе заявили о необходимости запуска механизма Стамбульского протокола», — рассказал Касенов.
Он сообщил, что журналисты заявили отвод следователю.
«Но следователь, вопреки установленным нормам, не пошел совещаться по этому поводу, не пошел рассматривать этот вопрос отвода со своим руководителем. Просто руководитель следователя, госпожа Литвиненко, пришла в кабинет и принесла уже готовый заполненный протокол, что тоже является грубым нарушением», — сказал журналист.
Главред КазТАГ поделился своим предположением, зачем руководство информагентство привлекли к уголовной ответственности.
«Теперь резюме, зачем все это нужно? Полиция всеми способами пытается притянуть зачем-то к этому делу Асета Матаева. Я считаю, что главная цель уголовного преследования по данному делу именно Асет Матаев, потому что я всячески всегда подчеркиваю, что Асет Матаев в редакционную политику не вмешивается. И когда ко мне кто-то звонит, я всегда отвечаю отказом на любые попытки вмешаться в нашу редакционную политику. Я знаю, что, когда Асету звонят с попыткой надавить на меня, Асет всем говорит, что он тоже не вмешивается в редакционную политику. Видимо, такая вот попытка через Асета добиться моей сговорчивости, а в идеале вообще добиться сговорчивости Асета, чтобы можно было каким-то образом нами управлять», — отметил журналист.
Он обратил внимание еще на одну деталь.
«Учитывая, что на днях министр внутренних дел сфотографировался с Тимуром Турловым в Косшы, несмотря на многочисленные заявления, в том числе на информацию о том, что данное дело попало в поле зрения европейских, британских и американских дипломатов, господин Саденов фотографируется с Турловым, причем одна из фотографий сделана так, будто он отчитывается перед Турловым, нужно делать соответствующие выводы и задать господину Саденову вопросы. Господин Саденов, в чем причина такой вашей возможной заинтересованности в том, что вы всеми правдами и неправдами по данному заведомо сфабрикованному делу, начатому по заведомо ложному доносу, полиция города Алматы пытается привлечь нас к уголовной ответственности?» — поинтересовался главный редактор КазТАГ.
Также он дополнил свое заявление информацией о ходатайстве, связанном с нарушением по данному делу.
«Я хочу отметить, что так как все материалы, которые легли в основу этого сфабрикованного дела, выпускались мной, который находился в Астане, из Астаны все потерпевшие, которые приходили к нам, приходили в наш офис в Астане, мы ходатайствовали о том, чтобы данное дело было передано по подследственности в город Астану», — заключил Касенов.
Напомним, в основу уголовного дела против руководства КазТАГ легли показания адвоката и потерпевших в результате мошенничества во Freedom Finance. 3 апреля 2025 года они позвонили в редакцию с претензией, заявляя, что приведенная в КазТАГ информация опубликована в интересах Freedom Finance. Они признались, что не могут достучаться до СМИ, и не могут добиться правды в правоохранительных органах, у регулятора и в администрации президента.
Между тем, комитет по защите журналистов (CPJ) выразил обеспокоенность уголовным делом против руководства КазТАГ. Серьезную обеспокоенность выразил и международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».
Адвокат Рена Керимова заявила, что адвокат потерпевших от афер в опубликованном на YouTube видео рассказывал исключительно о фактах, связанных с уголовным делом в отношении Светового и других, и не давал заведомо ложных сведений. Позже главный редактор агентства Амир Касенов отметил, что, как в сталинские времена, так и сейчас единственным способом заставить честных журналистов молчать остается уголовное преследование.
Отметим, что незаконное уголовное преследование руководства КазТАГ прямо сейчас находится под пристальным вниманием множества как казахстанских, так и зарубежных СМИ.
Кроме того, руководителей КазТАГ поддержали депутаты парламента, общественные деятели и представители профессионального сообщества.
Добавим, что 10 декабря Касенов сообщил, что потребовал очной ставки с бенефициаром Freedom Finance Тимуром Турловым, а также рассказал о намерении ходатайствовать о вызове, в том числе с принудительным доставлением в случае уклонения, на допрос всех инвесторов компании.
Кроме того, КазТАГ в рамках редакционного запроса передал посольствам США и Евросоюза аудиозапись и расшифровку разговора с бывшим топ-менеджером Freedom Finance Русланом Какеновым, где тот утверждает, что по согласованию сверху якобы совершил операцию на $62 млн по обходу антироссийских санкций — этот же запрос с расшифровкой также был направлен в министерство национальной экономики, Национальный банк и агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
11 декабря вице-премьер — министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что юристы ведомства работают над возможностью оказания помощи МИА КазТАГ, руководство которого подверглось уголовному преследованию.
Адвокат Рена Керимова также считает, что международному информационному агентству (МИА) КазТАГ, возможно, не потребовалась бы помощь министерства культуры и информации, если бы следствие известило заранее об уголовном деле. Она также объяснила, почему дело против КазТАГ — это манипуляция и попытка наезда на авторитетное СМИ.
12 декабря стало известно, что в посольствах США, Великобритании и Европейского Союза (ЕС) следят за ситуацией вокруг уголовного преследования Матаева и Касенова.
13 декабря КазТАГ сообщал, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предоставило редакции КазТАГ ложную информацию в ответ на запрос касательно слов бывшего директора Freedom Finance по Костанайской области Руслана Какенова, где он рассказывает о схеме обхода антироссийских санкций. В частности, сославшись на ответ АО «Фридом Финанс», регулятор заявил, что Какенов никогда не работал в указанной компании. Вместе с тем, Какенов недавно был осужден именно как бывший руководитель Костанайского областного филиала Freedom Finance, и был приговорен к пяти годам лишения свободы. Позже выяснилось, что в написании имени Какенова была допущена ошибка — речь идет о Рустеме Какенове, в связи с чем редакция направила в АРРФР новый запрос.
13 декабря также сообщалось, что всех вкладчиков Freedom Finance вызывают на допрос по уголовному делу против КазТАГ, а 14 декабря выяснилось, что в уголовном деле, возбужденном против МИА КазТАГ выявлены признаки скоординированных действий полиции регионов.
15 декабря адвокат Ерлан Макенов, представляющий интересы главного редактора МИА КазТАГ Амира Касенова, поддержал представителя потерпевших вкладчиков Freedom Finance — адвоката Светлану Оралбаеву.
В этот же день — 15 декабря посольство США озвучило позицию в связи с уголовным делом против КазТАГ.