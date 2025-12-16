Главред КазТАГ заявил о пытках

«Теперь, они каждый раз вызывают нас. Например, сегодня мы были вызваны на следственные действия в департамент полиции Алматы. Нам не объяснили, зачем мы приехали. Когда мы приехали, выяснилось, что будет очная ставка между мной и Асетом Матаевым. Данная очная ставка не может состояться по определению, потому что я в статусе подозреваемого отказался от дачи показаний. Значит, любая очная ставка будет незаконна. Несмотря на это, они попытались провести эту очную ставку, а когда она не удалась, нас просто отпускают домой. Я ранее уже сообщал о том, что это все очень негативно сказывается на моем здоровье. Более того, следователь по нашему делу, господин Заманбек Тазабеков, оказывал на нас давление, в том числе психоэмоциональное, допускал себе нависание надо мной, что я расцениваю как давление и приравниваю к пыткам. Обо всем этом мы заявили в своих ходатайствах, в том числе заявили о необходимости запуска механизма Стамбульского протокола», — рассказал Касенов.