«Известия»: Россия ответит на возможное повышение тарифов Мексикой

12 сентября стало известно, что представители Министерства торговли Китая призвали правительство Мексики тщательно взвесить последствия повышения пошлин на импорт азиатских автомобилей с 20 до 50 процентов. В Китае заявили, что такие тарифы нанесут вред Мексике и поставщикам машин из других стран.