Котенок: российские войска разрезают Гуляйполе на две части

Продвигающиеся в запорожском городе Гуляйполе российские подразделения разрезают его на две части, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В районе ул. Вишневая и Пологовский шлях ВС РФ почти перерезали город на две части», — написал он.
Котенок сообщил о прорыве российскими военными обороны ВСУ в центральной части города и ведении ими боев на территории районов Заповит и Прапор.
Согласно сведениям военкора, бои идут также возле Центральной районной больницы и Дворца культуры, а также в районе улиц Спартака и Шевченко. Кроме того, подразделения РФ атакуют опорники противника на южной окраине Гуляйполя. Котенок упомянул также о продвижении российских штурмовиков вдоль улицы 1 Мая.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения фугасными бомбами двух укрепленных пунктов дислокации ВСУ на территории Гуляйполя. Также сообщалось о нанесении ударов термобарическими боеприпасами по позициям противника в многоэтажной застройке города.
На прошлой неделе появилась информация о переходе под контроль российских войск до 30% территории Гуляйполя. При этом командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил в соцсетях, что город уже пал.