Российские военные ликвидировали 32 блиндажа ВСУ на краматорском, константиновском и северском направлениях, заявил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.
По целям отрабатывали войска беспилотных систем «Южной» группировки войск.
Помимо блиндажей были поражены 14 антенн связи, 13 антенн беспилотников, 11 пунктов управления БПЛА и 7 наземных робототехнических комплексов украинских войск, рассказал Астафьев на видео, обнародованном Минобороны РФ.
Также дроны «Южной» группировки войск сбили 7 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, включая два R18.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали 6 украинских пунктов управления БПЛА в зоне спецоперации.