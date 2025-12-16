«Двери для него здесь открыты». Лукашенко сказал, примет ли Беларусь Мадуро в случае его отставки

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, что для президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Беларуси двери открыты, если он захочет приехать. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко ответил на вопрос, готова ли Беларусь принять Мадуро в случае его отставки с поста президента, сказал:
— Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи.
Глава Беларуси обратил внимание, что Мадуро не тот человек, который все бросит, уйдет и убежит.
— Это крепкий человек. Это «чавист». Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться, — обратил внимание Александр Лукашенко.
Вместе с тем президент сообщил, что ему известно о досужих разговорах среди журналистов якобы о достигнутой договоренности про то, что Мадуро уедет в Беларусь и будет там жить. Он уточнил, что никогда на эту тему с Мадуро не разговаривали.
— Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий. Это героический мужик, — заявил Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про разговор с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.
Тем временем Лукашенко передал в подарок Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца.
А еще Лукашенко предупредил США, что втягивание в конфликт с Венесуэлой будет означать повторение Вьетнама.