Россия намерена ответить на возможное повышение тарифов Мексикой

Посольство России в Мехико изучает вопрос ответных мер на решение мексиканского парламента.

Источник: Комсомольская правда

Россия внимательно изучает новые тарифы Мексики и их влияние на торговлю между странами. Ответные меры будут основаны на принципах взаимности и защите национальных экономических интересов, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Мехико.

В диппредставительстве подчеркнули важность сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной. Решения будут приниматься прагматично, исходя из сложившейся ситуации.

Поводом для такой реакции стало решение мексиканского парламента повысить пошлины для ряда стран. Россия, не имеющая с Мексикой соглашения о свободной торговле, попала в этот список.

Параллельно с этим появилась информация о возможном расширении американской операции по борьбе с наркотрафиком. Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил о готовности включить в неё Мексику и Колумбию.

