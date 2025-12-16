Россия намерена ответить на возможное повышение тарифов Мексикой

Россия внимательно изучает новые тарифы Мексики и их влияние на торговлю между странами. Ответные меры будут основаны на принципах взаимности и защите национальных экономических интересов, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Мехико.
В диппредставительстве подчеркнули важность сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной. Решения будут приниматься прагматично, исходя из сложившейся ситуации.
Поводом для такой реакции стало решение мексиканского парламента повысить пошлины для ряда стран. Россия, не имеющая с Мексикой соглашения о свободной торговле, попала в этот список.
Параллельно с этим появилась информация о возможном расширении американской операции по борьбе с наркотрафиком. Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил о готовности включить в неё Мексику и Колумбию.