Россия готова улучшать отношения с Грузией, если та не будет использоваться враждебными силами против Москвы. Об этом заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Россия стремится к стабильным и прагматичным связям с соседней страной. Он отметил, что Тбилиси проявляет многовекторность во внешней политике и здоровый прагматизм.
Калугин напомнил, что Грузия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям. Также она отвергла внешнее давление с целью открытия так называемого второго фронта против России.
Благодаря этому, по словам дипломата, стороны достигли значительных успехов в экономическом сотрудничестве. Даже без дипломатических отношений эти связи приносят обеим странам ощутимую пользу.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказывал о жестком давлении Запада на Грузию. Он сообщал, что в адрес грузинского руководства звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с требованием открыть второй фронт, взамен предлагая помощь и технику.