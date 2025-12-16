Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко раскрыл, что обсудит с Трампом во время разговора в ближайшее время

Лукашенко сообщил, что намерен обсудить с Трампом во время разговора в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax раскрыл, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом во время разговора в ближайшее время. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства отметил, что интерес США к Венесуэле, которая расположена рядом, вполне понятен, как, к примеру, интерес России с ситуации, складывающейся на украинской территории.

— Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем. Война ни к чему не приведет, — заявил президент Беларуси.

Он напомнил, что во время переговоров со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом, которые начались 12 декабря, говорил о том, что это будет второй Вьетнам, который США не нужен. Президент Беларуси подчеркнул, что можно договориться.

— Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу, — отметил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил журналистку не задавать гадкие вопросы о трех лидерах.

Кроме того, Лукашенко сказал, примет ли Беларусь Мадуро в случае его отставки: «Двери для него здесь открыты».

Тем временем Минфин США разрешил финансовые сделки с предприятием «Беларуськалий».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше