Лукашенко раскрыл, что обсудит с Трампом во время разговора в ближайшее время

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax раскрыл, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом во время разговора в ближайшее время. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства отметил, что интерес США к Венесуэле, которая расположена рядом, вполне понятен, как, к примеру, интерес России с ситуации, складывающейся на украинской территории.
— Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем. Война ни к чему не приведет, — заявил президент Беларуси.
Он напомнил, что во время переговоров со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом, которые начались 12 декабря, говорил о том, что это будет второй Вьетнам, который США не нужен. Президент Беларуси подчеркнул, что можно договориться.
— Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу, — отметил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил журналистку не задавать гадкие вопросы о трех лидерах.
Кроме того, Лукашенко сказал, примет ли Беларусь Мадуро в случае его отставки: «Двери для него здесь открыты».
Тем временем Минфин США разрешил финансовые сделки с предприятием «Беларуськалий».