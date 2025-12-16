Лукашенко высказался о президентских выборах в США и Венесуэле

— Ну и не американцам считать голоса в Венесуэле. Помните, когда Трампа, как у нас говорят, бросили, опрокинули на выборах прошлых? Там бюллетени у вас под забором находили, у вас по почте голосовали. Стопроцентно фальсифицированы были ваши выборы, когда победил Байден и вы Трампа выбросили на обочину. Что, этого не было? И американцы сегодня с таким багажом предвыборным не признали выборы в Венесуэле, в Беларуси или еще где-то. Да Господь с вами! Ну не признали и не признали, — подчеркнул президент Беларуси.