Лукашенко высказался о президентских выборах в США и Венесуэле

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax высказался о президентских выборах в США и Венесуэле. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства обратил внимание на некоторую схожесть в происходящем в США и Венесуэле в момент президентских выборов.
— Да там, как в Америке, — 50 на 50 ситуация, с небольшим перевесом Мадуро. Если вы хотите всех венесуэльцев объединить вокруг Мадуро (американцы этого не хотят, наверное, и Трамп тоже), то вы начнете войну против Венесуэлы. Ни в коем случае этого делать нельзя, — заявил Александр Лукашенко.
Он отметил, что не видит особых проблем в том, что США не признают итоги голосования на выборах в той или иной стране. Президент Беларуси напомнил, что Америка не признавала не только выборы в Венесуэле:
— При Байдене (Джо Байдене, президент США в 2021—2025 годах. — Ред.) вы нигде не признавали выборы… То, что вы не признали выборы в Венесуэле, — да Господь с вами. Венесуэла же выборы проводила не для американцев.
Александр Лукашенко подчеркнул, что венесуэльцы проводили выборы для себя, для своего народа и их результаты известны. Кроме того, он сказал и о том, как проходила избирательная кампания в США в 2020 году, когда на пост президента претендовали Джо Байден и Дональд Трамп. Проведение выборов сопровождалось множеством нарушений, скандалов.
— Ну и не американцам считать голоса в Венесуэле. Помните, когда Трампа, как у нас говорят, бросили, опрокинули на выборах прошлых? Там бюллетени у вас под забором находили, у вас по почте голосовали. Стопроцентно фальсифицированы были ваши выборы, когда победил Байден и вы Трампа выбросили на обочину. Что, этого не было? И американцы сегодня с таким багажом предвыборным не признали выборы в Венесуэле, в Беларуси или еще где-то. Да Господь с вами! Ну не признали и не признали, — подчеркнул президент Беларуси.
