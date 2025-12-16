Вице-премьер Италии заявил, что санкции против РФ поставили на колени Европу

По его словам, 19 пакетов санкций привели к росту цен на энергоносители в Италии и «поставили на колени» экономику стран Евросоюза. Сальвини также подверг критике идею перевооружения Европы и поставки оружия, подчеркнув, что попытки ослабить Кремль в прошлом не увенчались успехом ни у Гитлера, ни у Наполеона. Он сомневается, что у нынешних евролидеров получится «поставить на колени» Москву.