Вице-премьер Италии заявил, что санкции против РФ поставили на колени Европу

Антироссийские санкции за четыре года больше навредили экономике Европы, нежели самой России. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в эфире Rete4.

По его словам, 19 пакетов санкций привели к росту цен на энергоносители в Италии и «поставили на колени» экономику стран Евросоюза. Сальвини также подверг критике идею перевооружения Европы и поставки оружия, подчеркнув, что попытки ослабить Кремль в прошлом не увенчались успехом ни у Гитлера, ни у Наполеона. Он сомневается, что у нынешних евролидеров получится «поставить на колени» Москву.

Кроме того, итальянец выразил мнение, что угрозой для Европы является не страны на Востоке, а нелегальные мигранты.

Ранее Еврокомиссия опубликовала отчёт, в котором говорится о включении в санкционный список 557 судов «теневого флота», подозреваемых в транспортировке российской нефти. Евросоюз расширил санкции, нацелив их на сеть посредников и операторов, поддерживающих деятельность «теневого флота». Под ограничения попали судовладельцы, брокеры и коммерческие организации, которые не обеспечивают надлежащий контроль за регистрацией судов в отдельных государствах-членах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

