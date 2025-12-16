Российские бойцы взяли в плен группу штурмовиков ВСУ под Гуляйполем

Кадры с взятыми в плен в Запорожской области штурмовиками ВСУ из числа бывших заключенных опубликовал Telegram-канал «Воин DV».
По информации источников канала, российские военные взяли в плен группу боевиков из 225-го штурмового полка ВСУ в районе Гуляйполя.
В сообщении отмечается, что постоянные атаки российских подразделений под Гуляйполем, нанесение комплексных ударов по позициям ВСУ в городе и его окрестностях, а также регулярный сброс на данном участке листовок с призывами к украинским солдатам сложить оружие способствуют сдаче в плен военнослужащих противника.
«Даже у матерых зеков из 225 ошп не выдерживают нервы, и те пачками сдаются в плен», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о сдаче в плен украинских военных в ходе боев, завершившихся переходом под контроль российских войск запорожского села Варваровка. Сообщалось, что освобождение Варваровки позволило российским военным взять под контроль ключевые пути к Гуляйполю, нарушив логистику противника в районе города.
На прошлой неделе появилась информация о массовой сдаче в плен военнослужащих ВСУ, окруженных на территории Мирнограда в ДНР.