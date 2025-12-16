Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж Су-34 нанёс удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне СВО

Экипаж Су-34 ВКС РФ нанёс удар по пункту управления и личному составу беспилотных подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Операция проходила под контролем группировки «Восток», об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Отмечается, что бомбардировщик произвёл атаку посредством авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. После подтверждения результата разведкой самолёт вернулся на базу.

Ранее Армия России нанесла удар по инфраструктуре, которую Вооружённые силы Украины используют для доставки западного оружия. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения. Также российские военные ударили по складам боеприпасов и горючего, поразили пункты временной дислокации украинской армии и наёмников в 167 районах.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше