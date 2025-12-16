Отмечается, что бомбардировщик произвёл атаку посредством авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. После подтверждения результата разведкой самолёт вернулся на базу.
Ранее Армия России нанесла удар по инфраструктуре, которую Вооружённые силы Украины используют для доставки западного оружия. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения. Также российские военные ударили по складам боеприпасов и горючего, поразили пункты временной дислокации украинской армии и наёмников в 167 районах.
