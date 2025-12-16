Трамп подтвердил разговор с Путиным и беседу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в последнее время провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
Отвечая на вопросы прессы, американский лидер подтвердил сам факт беседы, однако от раскрытия ее содержания воздержался. Трамп также сообщил, что у него состоялся продолжительный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам главы Белого дома, обсуждение было долгим. Он отметил, что, по его оценке, ситуация развивается «в позитивном направлении», хотя подобные формулировки ранее уже звучали. Конкретных деталей переговоров с Путиным и Зеленским Трамп не привел.
Ранее, в ночь на 3 декабря, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По их итогам стороны не смогли прийти к компромиссу по американскому мирному плану.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ключевым камнем преткновения остается территориальный вопрос. При этом он отметил, что часть предложений американской стороны выглядела «более-менее приемлемой».
Москва и Вашингтон договорились не раскрывать детали состоявшейся беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, который охарактеризовал переговоры как продуктивные.
Читайте также: Выяснилось, что реально скрывалось за славой экс-солистки SEREBRO Кати Кищук.