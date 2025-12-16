Роспуск НАТО может стать залогом прочного мира в Европе, считает британский социолог Дэвид Лэйн. Такое мнение профессор Кембриджского университета высказал в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, путь к стабильности лежит через роспуск блока НАТО и усиление влияния ОБСЕ. Эта возможность, как отметил эксперт, реально существовала сразу после окончания холодной войны.
Однако альянс вместо этого продолжил расширение на восток. Лэйн пояснил, что в Москве это стали воспринимать как прямую угрозу национальной безопасности.
Сейчас, по мнению социолога, Европе нужна принципиально новая архитектура безопасности. В ней должны участвовать все страны континента, а не только союзники США.
Ранее о возможных переменах в трансатлантических отношениях писала газета Financial Times. Издание предположило, что Вашингтон может отдалиться от НАТО, если ЕС сохранит свой текущий политический курс.
Публикация также ссылается на заявление заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау. Он обвинил европейских политиков в «цивилизационном самоубийстве», чья политика, по его словам, противоречит интересам Америки.