Над регионами России сбили 83 БПЛА. Военная операция, день 1392-й

8:55 Коррупционный скандал на Украине и удары по энергетике могут вынудить Владимира Зеленского подписать предлагаемый Дональдом Трампом мирный план, пишет газета The Washington Post.
8:46 ⚡США дадут военные гарантии безопасности Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
8:45 Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» «разобрал» опорный пункт противника в районе Гуляйполя в Запорожской области, добавило ведомство.
8:40 БПЛА уничтожен над Киришским районом Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
8:35 В Киевском районе Донецка в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1943 года рождения, повреждено остекление многоквартирных домов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
8:26 ?Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Мах.
8:25 Расчет РСЗО «Град» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» уничтожил укрепленные позиции и инженерные сооружения ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
8:24 CША намерены прийти к РФ с «максимально сильным пакетом предложением» по Украине как можно скорее, пишет Axios со ссылкой на источник.
8:22 Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины разрабатываются так, чтобы не допустить повторения конфликта.
«Мы работаем над такими гарантиями безопасности, чтобы война не началась», — подчеркнул он.
8:20 ?ЕС хочет продолжать оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в наращивании армии, численность которой в мирное время должна оставаться на уровне 800 тысяч человек.
8:17 ~Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.~
«Думаю, мы добились значительного прогресса в отношении России и Украины», — отметил он.
8:14 ⚡США потребовали от Украины территориальных уступок в обмен на то, чтобы выступить гарантом мирного соглашения, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
8:12 ?Над регионами России ночью уничтожили 83 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 64 БПЛА, над Калужской — девять, над Смоленской — пять, над Московской — два (в том числе один, летевший на Москву), над Крымом — два, над Тверской областью — один.
8:08 Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с Дональдом Трампом.
8:07 В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил он.
8:03 ❗~Гарантии безопасности для Украины должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил~, говорится в совместном заявлении лидеров 10 европейских государств и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
8:02 «Коалиция желающих» завершила формирование планов по размещению воинских контингентов на территории Украины в случае прекращения огня, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
8:01 ⚡Временных сроков по достижению договоренности о гарантиях безопасности для Украины нет, заявил Дональд Трамп.
«У нас нет ограничений по времени», — подчеркнул он.
8:00 Сегодня 1392-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.