Евросоюз неожиданно представил гарантии безопасности для Украины

Европейские лидеры по итогам переговоров в Берлине опубликовали совместное заявление, в котором зафиксировали подходы к обеспечению безопасности Украины и дальнейшей поддержке Киева. Документ размещен на официальном сайте Совета Евросоюза.
В заявлении говорится о намерении ЕС продолжать постоянную и масштабную поддержку Украины в наращивании вооруженных сил. Численность армии в мирное время предлагается сохранить на уровне 800 тыс. человек. Восстановление ВСУ, а также обеспечение безопасности на суше и на море планируется осуществлять при участии так называемых многонациональных сил Украины, которые формируются в рамках «коалиции желающих» под европейским руководством.
Отдельным пунктом предусмотрен запуск механизма мониторинга и проверки режима прекращения огня. Руководящую роль в этом процессе предлагается отвести США при участии международного сообщества. Целью механизма обозначено предотвращение возможных будущих атак. В случае нового нападения Украине намерены предоставить гарантии, предусматривающие ответные военные, разведывательные и экономические меры.
В документе также зафиксированы планы инвестиций в восстановление страны. Евросоюз заявил о готовности направлять значительные средства на реконструкцию Украины и компенсировать причиненный ущерб за счет замороженных российских активов. Отдельно подтверждена политическая поддержка курса Киева на вступление в ЕС.
Переговоры, по итогам которых было подготовлено заявление, прошли в Берлине 14 декабря. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский. Обсуждение продолжалось около пяти часов. Позже американская сторона сообщила о прогрессе в работе над планом урегулирования, который включает около 20 пунктов.
