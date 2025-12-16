Евросоюз неожиданно представил гарантии безопасности для Украины

В заявлении говорится о намерении ЕС продолжать постоянную и масштабную поддержку Украины в наращивании вооруженных сил. Численность армии в мирное время предлагается сохранить на уровне 800 тыс. человек. Восстановление ВСУ, а также обеспечение безопасности на суше и на море планируется осуществлять при участии так называемых многонациональных сил Украины, которые формируются в рамках «коалиции желающих» под европейским руководством.