Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что США и европейские союзники Киева якобы договорились предоставить соответствующие гарантии украинской стороне. В свою очередь, глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас подчеркнула, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе больше не рассматривается. В связи с этим она выступила за предоставление киевскому режиму «серьёзных гарантий безопасности».