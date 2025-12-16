Владимир Зеленский признал политические реалии, выдвигая условия об отказе от намерений Украины стать членом Североатлантического альянса, написало британское новрежское издание Unherd.
Автор публикации отметил, что глава киевского режима предложил отказаться от планов на вступление в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона и европейских стран.
«Однако инициатива Зеленского — это не столько компромисс, сколько признание геополитической реальности», — сказано в статье.
Напомним, 15 декабря издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника написало, что президент США Дональд Трамп хочет убедить Россию согласиться с гарантиями безопасности Запада киевскому режиму, которые станут аналогом пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. Уточнялось, что такая готовность Вашингтона вызвала удивление у властей Украины и стран Европы.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что США и европейские союзники Киева якобы договорились предоставить соответствующие гарантии украинской стороне. В свою очередь, глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас подчеркнула, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе больше не рассматривается. В связи с этим она выступила за предоставление киевскому режиму «серьёзных гарантий безопасности».