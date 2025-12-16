Лукашенко сказал, с каким планетарным явлением нужно бороться

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, с каким планетарным явлением нужно бороться. Подробности пишет БелТА.
Глава государства во время разговора о сложностях в отношениях США и Венесуэлы также затронул проблемы торговли наркотиками и наркотрафика из стран Латинской Америки в США. Он обратил внимание, что наряду с торговлей наркотиками существуют и другие общемировые проблемы. К примеру, проституция, незаконный оборот оружия, торговля людьми.
— Это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко заявил, что поддерживает США и лично президента Дональда Трампа в решимости вести борьбу с незаконной миграцией и торговлей наркотиками:
— В этом Трамп молодец, что он поднял эту тему.
Вместе с тем глава государства указал на особый характер подобных проблем, а также на невозможность добиться устойчивого долгосрочного эффекта в одиночку и за счет только лишь силовых методов.
— Против этого мы будем бороться и после нас. Наши дети будут бороться против этой беды. Это новое явление в новой эпохе. Ракетами это не победить. Нужно договариваться. Нужно определить совместные меры борьбы, — заявил глава государства.
По его словам, проблема наркотрафика является актуальной и для Беларуси, и для России, и для всего Европейского региона. И для ее решения необходимо понимать причины и принимать продуманные меры. Президент уточнил, что с азиатского Востока через Россию, через Беларусь «в просвещенную Европу, в “райский сад”, идут наркотики». Это связано с тем, что их там используют больше, чем где-нибудь. В обратном направлении из ЕС идут синтетические наркотики.
Глава Беларуси подчеркнул, что на границе был установлен жесткий заслон для наркотрафика. Кроме того, внутри Беларуси с данным явлением ведется бескомпромиссная борьба. Он заметил, что полностью проблему устранить не удастся. Для этого необходимы совместные действия всех европейских стран, как это было ранее до того момента, как европейцы закрыли границу с Беларусью и ввели санкции.
— Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками — мы их тут задерживали, тоннами сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать. Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков? — заявил президент Беларуси.
— Это явление (торговля наркотиками. — Ред.) не венесуэльское, не афганское. Это планетарное явление, с которым нам надо бороться. Не ракетами. Нам надо искать, может быть, новые методы. Надо думать, а не воевать.
