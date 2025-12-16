Лукашенко сказал, с каким планетарным явлением нужно бороться

— Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками — мы их тут задерживали, тоннами сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать. Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков? — заявил президент Беларуси.