Бывший вице-премьер правительства Пермского края возглавил Краснокамск. Инсайд URA.RU подтвердился

Временно исполняющим обязанности главы Краснокамского муниципального округа Пермского края назначен экс-заместитель председателя правительства региона Александр Борисов. Инсайд URA.RU подтвердился. Ранее агентство в рубрике «Слухи» указывало на это. Одной из возможных причин его отставки из правительства и назначения в территорию стал опыт работы мэром, уточняли инсайдеры. Ранее он возглавлял Губаху. Потом был депутатом, затем министром, а лишь потом вице-премьером.
«Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 15 декабря. Срок полномочий Борисова определен до дня избрания главы муниципального округа в установленном законом порядке», — уточняет «Коммерсантъ-Прикамье».
Назначение нового руководителя округа связано с досрочным прекращением полномочий предыдущего главы Краснокамска Игоря Быкариза по решению суда. Пермский краевой суд лишил его должности в связи с утратой доверия. При этом сам бывший глава Краснокамска с судебным актом не согласен, о чем он заявлял публично.
До назначения в Краснокамский муниципальный округ Александр Борисов занимал должность заместителя председателя правительства Пермского края. В кабмине он работал с 2019 года и курировал вопросы территориального развития, безопасности, а также деятельность агентства мировых судей.