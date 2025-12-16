Бывший вице-премьер правительства Пермского края возглавил Краснокамск. Инсайд URA.RU подтвердился

Временно исполняющим обязанности главы Краснокамского муниципального округа Пермского края назначен экс-заместитель председателя правительства региона Александр Борисов. Инсайд URA.RU подтвердился. Ранее агентство в рубрике «Слухи» указывало на это. Одной из возможных причин его отставки из правительства и назначения в территорию стал опыт работы мэром, уточняли инсайдеры. Ранее он возглавлял Губаху. Потом был депутатом, затем министром, а лишь потом вице-премьером.