Санкции Запада, призванные ослабить Россию, привели к обратному эффекту и «поставили на колени» именно экономики западных стран, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
«Я просто обращаю внимание на то, что после почти четырех лет конфликта 19 пакетов санкций поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей», — приводит слова политика газета Corriere della Sera.
Также Сальвини заявил о необходимости быть осторожными в связи с растущей милитаризацией Европы из-за видимой ей угрозы со стороны России.
«Ведь если Гитлер и Наполеон не смогли этого сделать кампаниями по покорению Москвы, то вряд ли это удастся Кае Каллас, Макрону и Стармеру с Мерцем», — подчеркнул итальянский вице-премьер.
Ранее Сальвини, выступая против конфликта с РФ, призвал к диалогу с ней.