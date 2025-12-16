Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер Италии Сальвини: санкции против РФ поставили Запад на колени

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказался об обратном эффекте антироссийских санкций Запада.

Источник: Аргументы и факты

Санкции Запада, призванные ослабить Россию, привели к обратному эффекту и «поставили на колени» именно экономики западных стран, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Я просто обращаю внимание на то, что после почти четырех лет конфликта 19 пакетов санкций поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей», — приводит слова политика газета Corriere della Sera.

Также Сальвини заявил о необходимости быть осторожными в связи с растущей милитаризацией Европы из-за видимой ей угрозы со стороны России.

«Ведь если Гитлер и Наполеон не смогли этого сделать кампаниями по покорению Москвы, то вряд ли это удастся Кае Каллас, Макрону и Стармеру с Мерцем», — подчеркнул итальянский вице-премьер.

Ранее Сальвини, выступая против конфликта с РФ, призвал к диалогу с ней.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше