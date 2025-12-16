Один за всех: шадринский замглавы Сорокин будет отвечать за уволившихся коллег

В Шадринске обсуждают, кто будет выполнять обязанности ушедших заместителей.
На первого заместителя главы Шадринска (Курганская область) Сергея Сорокина легли обязанности двух коллег, ушедших после проверки правительственной комиссии. В полномочия Натальи Бяковой и Елены Насоновой входили работа в социальном и экономическом блоках. О новых условиях работы Сорокина корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям.
«Сорокин выступил перед депутатами на одной из комиссий. Там от него прозвучало, что всем вопросам, касающихся социального и экономического блока, обращаться теперь к нему», — рассказывают URA.RU источники.
Кроме того сейчас перед чиновниками администрации стоит вопрос замещения недостающих заместителей. Помимо Бяковой и Насоновой, утверждают источники, в мэрии до сих пор остается вакантна должность зама по вопросам строительства. Ранее эту должность Андрей Волгарев, приехавший из ХМАО. Отмечается, что о замещении властями Шадринска пока не было объявлено.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области резко раскритиковал администрацию Шадринска после повторной проверки правительственной комиссией. По его словам, чиновники не решают проблемы с содержанием дорог, благоустройством дворов и контролем подрядчиков. После из администрации уволились два заместителя — Наталья Бякова и Елена Насонова. По неофициальной информации, причиной их ухода стали нарушения в дорожном строительстве, которые нашла правительственная комиссия. Позднее стало известно, что и первый замглавы Сергей Сорокин также получил дисциплинарное взыскание.