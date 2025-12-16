Российские военные разбили колонну ВСУ в Сумской области

Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток ВСУ потеряли в Сумской области более восьми десятков боевиков. Также сообщается об уничтожении российскими военными в регионе зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска», станции РЭБ «Буковель» и более двух десятков единиц техники противника.