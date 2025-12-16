Российские военные разбили колонну боевиков ВСУ, передвижение которой было выявлено на одном из участков линии боевого соприкосновения в Сумской области, сообщил во вторник Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Разбита колонна боевики ВСУ. Уничтожена техника и личный состав», — говорится в публикации.
Сообщается о нанесении артиллерийских ударов по позициям 106-й бригады теробороны ВСУ в окрестностях сумского села Рыжевка.
По данным источников канала, в результате артобстрелов подразделения противника понесло значительные потери.
Связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер» сообщил о нанесении авиаударов по боевикам теробороны ВСУ под Рыжевкой.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток ВСУ потеряли в Сумской области более восьми десятков боевиков. Также сообщается об уничтожении российскими военными в регионе зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска», станции РЭБ «Буковель» и более двух десятков единиц техники противника.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения в результате атаки российских беспилотников одного из укрепленных объектов ВСУ на территории Сумской области.