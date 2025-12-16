Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные разбили колонну ВСУ в Сумской области

ВСУ понесли потери в живой силе и технике в результате удара по колонне украинских боевиков в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные разбили колонну боевиков ВСУ, передвижение которой было выявлено на одном из участков линии боевого соприкосновения в Сумской области, сообщил во вторник Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Разбита колонна боевики ВСУ. Уничтожена техника и личный состав», — говорится в публикации.

Сообщается о нанесении артиллерийских ударов по позициям 106-й бригады теробороны ВСУ в окрестностях сумского села Рыжевка.

По данным источников канала, в результате артобстрелов подразделения противника понесло значительные потери.

Связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер» сообщил о нанесении авиаударов по боевикам теробороны ВСУ под Рыжевкой.

Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток ВСУ потеряли в Сумской области более восьми десятков боевиков. Также сообщается об уничтожении российскими военными в регионе зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска», станции РЭБ «Буковель» и более двух десятков единиц техники противника.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения в результате атаки российских беспилотников одного из укрепленных объектов ВСУ на территории Сумской области.