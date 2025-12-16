Ричмонд
Лидеры ЕС опубликовали заявление с гарантиями безопасности для Украины

Европейские лидеры после переговоров в Берлине опубликовали совместное заявление, содержащее гарантии безопасности для Украины. В документе подчёркивается, что ЕС продолжит оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в укреплении армии, численность которой в мирное время должна составлять 800 тысяч человек.

Источник: Life.ru

Предлагается создать «многонациональные силы Украины», которые будут возглавляемы Европой и включать представителей различных стран в рамках «коалиции желающих». Эти силы будут способствовать восстановлению ВСУ и обеспечению безопасности на земле и на море.

Кроме того, предлагается механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и с участием международного сообщества. В случае новой атаки Украина получит гарантии, предусматривающие ответ военными, разведывательными и экономическими мерами.

В заявлении также упоминается о значительных инвестициях в будущее процветание Украины, включая выделение средств на восстановление страны и компенсацию ущерба со стороны России за счёт замороженных активов.

Наконец, европейские лидеры выразили поддержку стремлению Украины присоединиться к ЕС, подчеркивая важность вступления страны в Европейский союз для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Ранее уже сообщалось, что европейские лидеры заявили о планах включить создание многонациональных сил в систему гарантий безопасности для Украины. Данный документ подписали руководители Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции, а также премьер-министр Великобритании и главы институтов ЕС. Участники обсуждений указали, что такие силы могут появиться в рамках «Коалиции желающих» при поддержке США. В заявлении также подчёркивалось, что перечень стран-участников остаётся открытым.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

