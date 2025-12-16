Дональд Трамп-младший обручился со светской львицей Беттиной Андерсон

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший после года отношений обручился с американской светской львицей Беттиной Андерсон, материал из Page Six перевел aif.ru.
Уточняется, что мужчина завёл роман с Андерсон в прошлом году, когда его отношения с бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл подходошли к концу.
«Сейчас источники утверждают, что Дон-младший сделал предложение Андерсон, и она согласилась. Нам сказали, что у неё на пальце было массивное бриллиантовое кольцо», — говорится в публикации.
Представитель пары подтвердил новость, подчеркивает автор материала.
Ранее Трамп-младший был женат на другой светской львице — Ванессе. Они поженились в Мар-а-Лаго в 2005 году и развелись — в 2018. У пары пять детей.
