Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baijiahao: Разногласия США и Европы несут Путину хорошие новости, а НАТО — угрозу краха

Китайские аналитики считают, что Россия может получить от США «роскошный подарок» — фактический развал НАТО. По мнению издания Baijiahao, на фоне усиливающегося раскола между Вашингтоном и Европой этот сценарий становится всё более реальным.

Источник: Life.ru

Журналисты обратили внимание на два ключевых события. Во-первых, конгрессмен-республиканец Томас Масси внёс законопроект о выходе Штатов из НАТО. Во-вторых, новая стратегия национальной безопасности США резко критикует европейских союзников за «слабость и упадок» и даёт понять, что Америка больше не хочет обеспечивать их безопасность в прежнем объёме.

«Будучи одним из самых непредсказуемых президентов в американской истории, Трамп часто бывает непоследователен в своих заявлениях, и его ум всегда полон неожиданных идей», — пишут авторы китайского издания.

В КНР полагают, что даже если закон не будет принят, Вашингтон может начать «мягкий вывод», постепенно сокращая свои обязательства. Это может подтолкнуть НАТО к распаду, поскольку Европа, по оценкам аналитиков, слишком слаба, чтобы самостоятельно содержать такую военную машину. Для России, как отмечается, это стало бы «неожиданно хорошими новостями».

Ранее сообщалось, что конгрессмен-республиканец Томас Масси выступил с инициативой, представив законопроект, направленный на выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса. Документ, известный как HR 6508 и получивший название «Закон о НАТО», предусматривает вывод страны из состава организации. По мнению автора законопроекта, членство в НАТО ставит под угрозу национальные интересы безопасности США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше