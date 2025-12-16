Журналисты обратили внимание на два ключевых события. Во-первых, конгрессмен-республиканец Томас Масси внёс законопроект о выходе Штатов из НАТО. Во-вторых, новая стратегия национальной безопасности США резко критикует европейских союзников за «слабость и упадок» и даёт понять, что Америка больше не хочет обеспечивать их безопасность в прежнем объёме.
«Будучи одним из самых непредсказуемых президентов в американской истории, Трамп часто бывает непоследователен в своих заявлениях, и его ум всегда полон неожиданных идей», — пишут авторы китайского издания.
В КНР полагают, что даже если закон не будет принят, Вашингтон может начать «мягкий вывод», постепенно сокращая свои обязательства. Это может подтолкнуть НАТО к распаду, поскольку Европа, по оценкам аналитиков, слишком слаба, чтобы самостоятельно содержать такую военную машину. Для России, как отмечается, это стало бы «неожиданно хорошими новостями».
Ранее сообщалось, что конгрессмен-республиканец Томас Масси выступил с инициативой, представив законопроект, направленный на выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса. Документ, известный как HR 6508 и получивший название «Закон о НАТО», предусматривает вывод страны из состава организации. По мнению автора законопроекта, членство в НАТО ставит под угрозу национальные интересы безопасности США.
