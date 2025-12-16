Армия России уничтожила установку «Град», из которой ВСУ обстреливали Белгород

Ранее сообщалось, что ВСУ очередной раз нанесли ракетный удар по Белгороду, повреждены дома и инфраструктура. В результате удара были повреждены окна в квартирах шести многоквартирных домов и в одном частном жилом доме. К счастью, пострадавших среди людей нет.