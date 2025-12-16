Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что переговоры Украины с США могут пройти 20−21 декабря

Глава киевского режима полагает, что в конце недели украинская и американская делегации проведут переговоры в США.

Источник: Аргументы и факты

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с заявлением, что украинская и американская делегации могут провести переговоры уже в конце текущей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам главы киевского режима, украинская сторона в ближайшие дни доработает документы, после чего представители США проведут консультации с Россией.

«Затем проведут консультации с президентом США, после чего наши команды встретятся. Я думаю, наши переговорные команды встретятся в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время, думаю, может, даже на выходных», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с украинской стороны только Владимир Зеленский выступает против предложенного Вашингтоном плана урегулирования конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше