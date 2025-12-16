Зеленский заявил, что переговоры Украины с США могут пройти 20−21 декабря

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с заявлением, что украинская и американская делегации могут провести переговоры уже в конце текущей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По словам главы киевского режима, украинская сторона в ближайшие дни доработает документы, после чего представители США проведут консультации с Россией.
«Затем проведут консультации с президентом США, после чего наши команды встретятся. Я думаю, наши переговорные команды встретятся в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время, думаю, может, даже на выходных», — сказал Зеленский.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с украинской стороны только Владимир Зеленский выступает против предложенного Вашингтоном плана урегулирования конфликта.