Туск: ЕС от экспроприации российских активов отделяют «световые годы»

На саммите Евросоюза, вероятно, не будет достигнуто решение о конфискации российских активов, заявил премьер Польши.

Источник: Аргументы и факты

На саммите Евросоюза, запланированном на этой неделе, вероятно, не будет достигнуто решение о конфискации российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с лидерами некоторых европейских стран и Владимиром Зеленским.

«От момента заморозки российских активов до их потенциального использования для восстановления Украины или оказания ей военной помощи пройдут световые годы», — заявил Туск на пресс-конференции. Запись его выступления была опубликована на страницах пресс-службы польского премьера в социальных сетях.

По его мнению, на Совете ЕС по данному вопросу не будет принято никаких ключевых решений. Кроме того, польский премьер отметил, что подходы к вопросу замороженных российских активов в Европе и США значительно различаются. «Американцы заинтересованы в иных способах использования этих средств, включая возможные соглашения с Россией», — пояснил Туск.

Напомним, что 12 декабря Совет Евросоюза одобрил бессрочную заморозку суверенных активов России. Еврокомиссия рассчитывает, что на саммите ЕС, который пройдет 18−19 декабря, будет принято решение о конфискации €210 млрд замороженных российских активов, из которых €185 млрд заблокированы на платформе Euroclear в Бельгии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше