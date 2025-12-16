Лукашенко сказал, с чем ведется бескомпромиссная борьба в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, с чем ведется бескомпромиссная борьба в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко, говоря про наркотрафик, заявил, что в Беларуси на границе установлен жесткий заслон и с указанным явлением ведется бескомпромиссная борьба внутри страны. Он заметил, что полностью проблему не удается устранить. Для этого, заметил глава государства, нужны совместные действия всех европейских стран, как было ранее, до того момента, как европейцы закрыли границу с Беларусью и ввели санкции.
— Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками — мы их тут задерживали, тоннами сжигали, — заявил президент Беларуси.
По его словам, сейчас подобной напряженки нет. Вместе с тем Александр Лукашенко заявил, что не будет защищать Европу и пояснил, почему:
— Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков?
