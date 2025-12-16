WP: коррупционный скандал может вынудить Зеленского пойти на соглашение

«Думаю, они еще никогда не были настроены так серьезно, как мы сейчас. И есть ощущение, что это связано с коррупционным скандалом и всем беспорядком внутри страны», — сказал собеседник издания на условиях анонимности.
Переговоры делегаций США и Украины прошли в Берлине
По данным источников газеты Politico, администрация Трампа выдвинула Украине ультиматум о территориальных уступках в обмен на предоставление гарантий безопасности, схожих со статьей 5 Североатлантического договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны НАТО. Киев должен согласиться на эти условия сейчас, иначе следующее предложение от американской стороны не будет столь выгодным.
Коррупционный скандал на Украине
10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции «Мидас» по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве — работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии «Слуга народа», потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.
Министр финансов США Скотт Бессент 9 декабря сообщил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Юлией Свириденко указал на необходимость проведения Киевом реформ и борьбы с коррупцией.