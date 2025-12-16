WP: коррупционный скандал может вынудить Зеленского пойти на соглашение

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции «Мидас» по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве — работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии «Слуга народа», потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.