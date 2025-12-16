Ричмонд
Посол РФ Боровик: россияне не участвуют в конфликте Камбоджи и Таиланда

Посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик опроверг сообщения об участии россиян в камбоджийско-таиландском конфликте в качестве наемников.

Источник: Аргументы и факты

Граждане России не участвуют в качестве наемников в конфликте между Камбоджей и Таиландом, подчеркнул посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик.

Таким образом дипломат опроверг ряд обратных сообщений таиландских СМИ, выступая на пресс-конференции в Пномпене, посвященной итогам внешнеполитической деятельности России в этом году.

Боровик отметил, что нет никаких данных, которые бы подтверждали участие россиян в конфликте.

РФ, добавил посол, призывает Камбоджу и Таиланд к проявлению сдержанности, ради предотвращения дальнейших жертв среди мирного населения, к прекращению огня и установлению прочного мира.

Отношения Камбоджи и Таиланда обострились 7 декабря, когда в пограничных районах начались боевые действия с ударами по военным объектам и стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Спустя некоторое время бои охватили всю линию границы между странами, затронув пять регионов и сотни людей.