Посол РФ Боровик: россияне не участвуют в конфликте Камбоджи и Таиланда

Отношения Камбоджи и Таиланда обострились 7 декабря, когда в пограничных районах начались боевые действия с ударами по военным объектам и стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Спустя некоторое время бои охватили всю линию границы между странами, затронув пять регионов и сотни людей.