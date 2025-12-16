Назван новый председатель Совета муниципальных образований Пермского края

Отмечалось, что полномочия Министерства территориального развития Пермского края будут перераспределены между другими органами власти. Процедуры по ликвидации ведомства планируется завершить до 1 апреля 2026 года. На переходный период обязанности главы ведомства возложены на заместителя министра Ивана Корякина.