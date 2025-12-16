Назван новый председатель Совета муниципальных образований Пермского края

15 декабря Усачева не была включена в новый состав регионального правительства.
Экс-министр территориального развития региона Светлана Усачева возглавит Совет муниципальных образований Пермского края. Ранее на этой должности работал бывший глава Кунгура Вадим Лысанов. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«15 декабря губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил обновленный состав регионального правительства. В него Усачева не была включена», — сообщало URA.RU.
Отмечалось, что полномочия Министерства территориального развития Пермского края будут перераспределены между другими органами власти. Процедуры по ликвидации ведомства планируется завершить до 1 апреля 2026 года. На переходный период обязанности главы ведомства возложены на заместителя министра Ивана Корякина.