«СВ»: РСЗО накрыли скопление участвовавшей в обстреле Белгорода техники ВСУ

Уничтожение расчетом комплекса «Торнадо-С» скопления техники ВСУ сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения скопления техники ВСУ, участвовавшей в нанесении ударов по Белгороду, опубликовал во вторник связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Сообщается, что для поражения выявленного на одном из участков зоны СВО скопления техники противника был применен комплекс «Торнадо-С».

«Тяжелая реактивная артиллерия Северян накрыла скопление техники ВСУ. Среди них была РСЗО “Град”, с помощью которой враг обстреливал Белгород», — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее стало известно об уничтожении украинских боевиков и их техники в результате разгрома колонны ВСУ в Сумской области. Сообщалось о нанесении артиллерийских и авиационных ударов по позициям 106-й бригады теробороны противника в районе сумского села Рыжевка.

По информации источников, в течение суток российские военные уничтожили в Сумской области свыше 80 боевиков ВСУ. Кроме того, противник потерял более двух десятков единиц техники, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».