«СВ»: РСЗО накрыли скопление участвовавшей в обстреле Белгорода техники ВСУ

Ранее стало известно об уничтожении украинских боевиков и их техники в результате разгрома колонны ВСУ в Сумской области. Сообщалось о нанесении артиллерийских и авиационных ударов по позициям 106-й бригады теробороны противника в районе сумского села Рыжевка.