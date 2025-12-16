Axios: США хотят поскорее представить РФ сильное предложение по Украине

США целенаправленно разрабатывают сильное предложение для мирного плана по Украине, чтобы поскорее его представить России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на слова анонимного чиновника из Америки.
«Миссия состоит в том, чтобы “разработать максимально сильный пакет предложений”, чтобы мы могли вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот процесс», — поделился подробностями собеседник.
По его словам, политики из Белого дома сейчас усиленно работают над документом. Причем они пытаются это сделать как можно скорее ради того, чтобы наконец показать его российскому президенту Владимиру Путину.
Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщал, что Москва пока не получала обновленного плана по украинскому кризису. Однако он выступил с предупреждением. По его словам, российская сторона не намерена принимать правки Киева, которые перечат нашей позиции. Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия борется лишь за долгосрочный мир.