Axios: США хотят поскорее представить РФ сильное предложение по Украине

Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщал, что Москва пока не получала обновленного плана по украинскому кризису. Однако он выступил с предупреждением. По его словам, российская сторона не намерена принимать правки Киева, которые перечат нашей позиции. Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия борется лишь за долгосрочный мир.