Politico: военные США обсудят на встрече с ВСУ вопрос территорий

Источник газеты Politico рассказал, что военные США и Украины будут изучать карты, чтобы обсудить оставшиеся территориальные вопросы.

Источник: Аргументы и факты

Представители американской армии и ВСУ проведут встречу, чтобы обсудить тему территорий, мероприятие, скорее всего, состоится в городе Майами в штате Флорида, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников из США.

Источники журналистов уточнили, что на переговорах, которые недавно прошли в Берлине, делегации Вашингтона и Киева поднимали множество территориальных вопросов.

«После США соберут рабочие группы, вероятно, в Майами в эти выходные, где военные будут изучать карты, чтобы решить оставшиеся территориальные вопросы», — говорится в публикации.

В число инициатив, которые рассматриваются сторонами, входит предложение о том, что контроль над Запорожской атомной электростанцией следует разделить между РФ и Украиной. Авторы этой идеи считают, что у каждой страны должен быть доступ к половине энергии, вырабатываемой ЗАЭС.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признал, что Украина уже лишилась части своей территории. Журналисты поинтересовались, существует ли связь между обсуждаемыми гарантиями безопасности для киевского режима и возможными территориальными уступками. Глава Белого дома выразил мнение, что речь о будущих решениях не ведётся, поскольку некоторые территории украинская сторона потеряла.

