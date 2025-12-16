Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутатам Тюменской облдумы пришлось раскошелиться на бензин

Депутатам Тюменской облдумы пришлось самостоятельно покупать бензин для служебных автомобилей. Сразу несколько парламентариев рассказали URA.RU о топливном коллапсе, который длился в думе несколько недель.

Тюменские депутаты потратились на бензин для служебных машин.

Депутатам Тюменской облдумы пришлось самостоятельно покупать бензин для служебных автомобилей. Сразу несколько парламентариев рассказали URA.RU о топливном коллапсе, который длился в думе несколько недель.

«Из-за резкого роста цен на нефтепродукты в ноябре и проблем с логистикой новый подрядчик не смог обеспечить заявленные объемы. Для депутатов ввели ограничение по количеству литров. Кто не укладывался — заправлялись самостоятельно, чем были крайне недовольны», — сообщил источник агентства.

Пострадали, по словам инсайдеров, и другие структуры, работающие с поставщиком — Следком, ФССП и прочие. Задержки были в ноябре. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Ситуация не привела к отмене мероприятий или встреч с избирателями, сказали агентству в облдуме.