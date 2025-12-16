Депутатам Тюменской облдумы пришлось раскошелиться на бензин

Тюменские депутаты потратились на бензин для служебных машин.
Депутатам Тюменской облдумы пришлось самостоятельно покупать бензин для служебных автомобилей. Сразу несколько парламентариев рассказали URA.RU о топливном коллапсе, который длился в думе несколько недель.
«Из-за резкого роста цен на нефтепродукты в ноябре и проблем с логистикой новый подрядчик не смог обеспечить заявленные объемы. Для депутатов ввели ограничение по количеству литров. Кто не укладывался — заправлялись самостоятельно, чем были крайне недовольны», — сообщил источник агентства.
Пострадали, по словам инсайдеров, и другие структуры, работающие с поставщиком — Следком, ФССП и прочие. Задержки были в ноябре. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Ситуация не привела к отмене мероприятий или встреч с избирателями, сказали агентству в облдуме.