СМИ: США выдвинули Украине жесткий ультиматум

«Это предложение — самое сильное и явное обещание безопасности, которое администрация Трампа дала Украине, но оно сопровождается скрытым ультиматумом: примите его сейчас, или следующий вариант будет не таким щедрым», — говорится в публикации.
По словам высокопоставленного американского чиновника, такие гарантии могут не войти в мирную сделку, если украинские власти будут медлить с принятием решения.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с пятой статьей устава НАТО. Как сообщил порталу Axios на условиях анонимности американский чиновник, президент Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Киеву со стороны Запада, аналогичные пятой статье.
В сентябре Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс.