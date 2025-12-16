Евросоюз считает чужие деньги

Такой иск — это первый ответный залп. Да, руководство Еврокомиссии как бы подстраховалось, заранее договорившись о принятии решения о судьбе наших активов не на основе консенсуса всех членов ЕС, а путем квалифицированного большинства, также заодно и о неисполнении вердиктов судов третьих стран по этой проблеме. Но, во-первых, это показывает отсутствие единства в рядах Евросоюза по отношению к готовящейся пиратской акции. И решение нашего арбитража, свидетельствующее о том, что Москва переходит к ответным действиям, может в психологическом плане только усилить такое «брожение».