Троих россиян похитили в Мьянме для работы в мошеннических колл-центрах

В Мьянме были похищены трое граждан России. Их, вероятно, удерживают для принудительного труда в колл-центрах, которые занимаются мошенничеством. Такие данные предоставили консульскому отделу посольства РФ родственники пострадавших, пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию.
Российский дипломат подтвердил, что на рассмотрении находятся три обращения от близких задержанных. По всем этим случаям посольство уже направило официальные ноты в МИД Мьянмы.
Дипломаты также поддерживают контакт с местными властями. Целью этого взаимодействия является оперативный поиск россиян и оказание им необходимой помощи.
Ранее KP.RU уже писал о схожем инциденте. Девушку из Читы обманом вывезли из Таиланда в Мьянму и также поместили в мошеннический колл-центр. К счастью, ее удалось освободить через три дня при содействии посольства.
Однако подобные случаи, увы, не редкость. В Таиланде регулярно похищают иностранцев разных национальностей для рабского труда на соседней территории. Там организованы целые преступные фабрики, приносящие организаторам огромные доходы.