«Справедливая Россия» устроила бунт на заседании гордумы Челябинска

С 1996 по 2005 годы мэра Челябинска выбирало население. С 2010 по 2014 годы администрацией руководил сити-менеджер, нанятый по конкурсу, а главой города был спикер гордумы. С 2014 года мэра выбирают депутаты думы из числа допущенных конкурсной комиссией кандидатов, причем подать документы на конкурс мог любой желающий. К примеру, в 2024 году таких претендентов было 29.