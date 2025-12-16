«Справедливая Россия» устроила бунт на заседании гордумы Челябинска

Лидер эсеров в гордуме Александр Грамачков заявил о несогласии с правками Устава Челябинска.
Представители «Справедливой России» в гордуме Челябинска выступили против нового порядка выборов мэра города, который предусматривает участие в них лишь кандидатов, представленных губернатором региона. Об этом передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.
«Прописано, что население России является носителем власти и гарантом Конституции. В данном случае мы население от принятия решения отодвигаем, делегируя его депутатам городской думы. Наша фракция с такой формулировкой не согласна, прошу принять это во внимание», — заявил лидер справедливороссов в думе Александр Грамачков.
В ответ ему заметили, что «Справедливая Россия» почему-то никак не выразила своего отношения по этому вопросу, когда он проходил стадию обсуждения в комиссиях. Кроме того, напомнили Грамачкову, новые правила — единственно возможный вариант, предусмотренный для административных центров субъектов РФ мартовским федеральным законом о местном самоуправлении.
В итоге трое эсеров воздержались при голосовании. Оставшиеся 28 народных избранников проголосовали «за».
С 1996 по 2005 годы мэра Челябинска выбирало население. С 2010 по 2014 годы администрацией руководил сити-менеджер, нанятый по конкурсу, а главой города был спикер гордумы. С 2014 года мэра выбирают депутаты думы из числа допущенных конкурсной комиссией кандидатов, причем подать документы на конкурс мог любой желающий. К примеру, в 2024 году таких претендентов было 29.