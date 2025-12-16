Ричмонд
Глава штаба ВВС Британии заявил, что британцам придется пожертвовать детьми

Главный маршал авиации Ричард Найтон заявил, что британцам придется пожертвовать своими сыновьями и дочерьми.

Источник: Аргументы и факты

Глава штаба ВВС Великобритании Ричард Найтон, выступая с лекцией в аналитическом центре RUSI в Лондоне, заявил, что британцам придется пожертвовать своими дочерьми и сыновьями, которые отправятся в зону боевых действий, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что Найтон поддержал французского генерала, который недавно обвинил население своей страны в том, что оно не готово «потерять своих детей».

«Фабьен Мандон был прав. Сыновья и дочери, коллеги, ветераны — все они должны сыграть свою роль: строить, служить и, если потребуется, сражаться», — заявил британский маршал.

Он также призвал британцев «взять себя в руки» и подготовиться к сражению.

Напомним, ранее жители Великобритании негативно отреагировали на призывы министра ВС страны Эла Карнса и генсека НАТО Марка Рютте к боевым действиям против России и попросили отправить первыми в бой детей чиновников НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше