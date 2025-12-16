Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защита экс-замгубернатора ХМАО Шипилова заявила отвод судье. Фото

Защита бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова заявила отвод судье Марине Порубовой. Дело о взятке в размере 7,5 миллионов рублей и превышении полномочий рассматривает горсуд Сургута. На заседании работает журналист URA.RU.

Экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова судят по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий.

Защита бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова заявила отвод судье Марине Порубовой. Дело о взятке в размере 7,5 миллионов рублей и превышении полномочий рассматривает горсуд Сургута. На заседании работает журналист URA.RU.

«Жена политика пожаловалась, что подозревает личную заинтересованность в процессе сургутской судьи Порубовой — мол, та, выбрав Шипилову домашний арест в Сургуте, якобы отнеслась к нему предвзято. Супруга и дети живут в Ханты-Мансийске, а политика отправили по месту постоянной регистрации в сургутскую квартиру, “от которой даже не было ключей”. По словам Шипиловой, от разлуки с отцом страдают дети политика», — передает корреспондент.

Прокуратура высказалась против отвода судьи. Порубова удалилась в совещательную комнату. Объявлен перерыв.

Адвокаты Шипилова уже пытались использовать такой ход во время рассмотрения вопроса о мере пресечения политику в Ханты-Мансийском районном суде, но безуспешно. Экс-чиновник на время рассмотрения дела по существу находится под домашним арестом, но пытается обжаловать его и смягчить ограничения.

Алексей Шипилов в суде Сургута Алексей Шипилов в суде Сургута.