Защита экс-замгубернатора ХМАО Шипилова заявила отвод судье. Фото

«Жена политика пожаловалась, что подозревает личную заинтересованность в процессе сургутской судьи Порубовой — мол, та, выбрав Шипилову домашний арест в Сургуте, якобы отнеслась к нему предвзято. Супруга и дети живут в Ханты-Мансийске, а политика отправили по месту постоянной регистрации в сургутскую квартиру, “от которой даже не было ключей”. По словам Шипиловой, от разлуки с отцом страдают дети политика», — передает корреспондент.