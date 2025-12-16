Защита экс-замгубернатора ХМАО Шипилова заявила отвод судье. Фото

Экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова судят по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий.
Защита бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова заявила отвод судье Марине Порубовой. Дело о взятке в размере 7,5 миллионов рублей и превышении полномочий рассматривает горсуд Сургута. На заседании работает журналист URA.RU.
«Жена политика пожаловалась, что подозревает личную заинтересованность в процессе сургутской судьи Порубовой — мол, та, выбрав Шипилову домашний арест в Сургуте, якобы отнеслась к нему предвзято. Супруга и дети живут в Ханты-Мансийске, а политика отправили по месту постоянной регистрации в сургутскую квартиру, “от которой даже не было ключей”. По словам Шипиловой, от разлуки с отцом страдают дети политика», — передает корреспондент.
Прокуратура высказалась против отвода судьи. Порубова удалилась в совещательную комнату. Объявлен перерыв.
Адвокаты Шипилова уже пытались использовать такой ход во время рассмотрения вопроса о мере пресечения политику в Ханты-Мансийском районном суде, но безуспешно. Экс-чиновник на время рассмотрения дела по существу находится под домашним арестом, но пытается обжаловать его и смягчить ограничения.
Алексей Шипилов в суде Сургута Алексей Шипилов в суде Сургута.