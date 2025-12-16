Почти 23 миллиона евро за злоупотребления и ошибки: В Молдове судьи и прокуроры, а не граждане, должны платить за проигранные иски в ЕСПЧ — мнение

Судьи и прокуроры должны платить за проигранные иски в ЕСПЧ, заявила лидер партии «Великая Молдова», экс-прокурор Виктория Фуртунэ.
За 27 лет, начиная с 1997 года, Молдова выплатила почти 23 миллиона евро в ЕСПЧ за злоупотребления и ошибки государственных служащих, напомнила Фуртунэ.
«Эти деньги — наши с вами, из налогов и сборов. Почему мы все платим за ошибки некоторых? Государство защищает жертв, и это правильно — но затем выставляет счёт налогоплательщикам».
Фуртунэ предложила изменить закон — чтобы государство сразу выплачивало компенсацию жертве, но затем взыскивало деньги напрямую с виновного должностного лица — судьи, прокурора, полицейского.
