Почти 23 миллиона евро за злоупотребления и ошибки: В Молдове судьи и прокуроры, а не граждане, должны платить за проигранные иски в ЕСПЧ — мнение

Экс-прокурор Виктория Фуртунэ предложила изменить закон — государство выплачивает компенсацию жертве, но затем взыскивает деньги напрямую с виновного должностного лица [видео]

Источник: Комсомольская правда

Судьи и прокуроры должны платить за проигранные иски в ЕСПЧ, заявила лидер партии «Великая Молдова», экс-прокурор Виктория Фуртунэ.

За 27 лет, начиная с 1997 года, Молдова выплатила почти 23 миллиона евро в ЕСПЧ за злоупотребления и ошибки государственных служащих, напомнила Фуртунэ.

«Эти деньги — наши с вами, из налогов и сборов. Почему мы все платим за ошибки некоторых? Государство защищает жертв, и это правильно — но затем выставляет счёт налогоплательщикам».

Фуртунэ предложила изменить закон — чтобы государство сразу выплачивало компенсацию жертве, но затем взыскивало деньги напрямую с виновного должностного лица — судьи, прокурора, полицейского.

Узнать больше по теме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
Читать дальше