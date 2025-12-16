В КСП Челябинска сменился руководитель

Ее предшественница на этом посту Ирина Кузнецова руководила КСП Челябинска с ноября 2022 года. До этого она возглавляла комитет по финансам мэрии областного центра. Однако в ближайшее время Кузнецова станет вторым заместителем председателя областной КСП Андрея Пшеницына.