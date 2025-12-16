В КСП Челябинска сменился руководитель

Ирина Кузнецова (на фото) сдала полномочия своему аудитору Ирине Абакумовой.
Контрольно-счетную палату Челябинска возглавила Ирина Абакумова. Соответствующее постановление приняли сегодня депутаты городской думы.
«Назначить временно исполняющим полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска аудитора Контрольно-счетной палаты города Челябинска Абакумову Ирину Леонидовну с 13 января 2026 года до дня назначения нового председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию», — говорится в принятом думой документе.
Ее предшественница на этом посту Ирина Кузнецова руководила КСП Челябинска с ноября 2022 года. До этого она возглавляла комитет по финансам мэрии областного центра. Однако в ближайшее время Кузнецова станет вторым заместителем председателя областной КСП Андрея Пшеницына.