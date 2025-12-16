Масштабный коррупционный скандал на Украине и проблемы с энергетической инфраструктурой в стране могут подтолкнуть главу киевского режима Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения, пишет газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
По словам дипломата, внутренняя «уязвимость» главы киевского режима, связанная со скандальными антикоррупционными расследованиями, может сделать Зеленского более сговорчивым на переговорах.
«Думаю, они еще никогда не были настроены так серьезно, как мы сейчас. И есть ощущение, что это связано с коррупционным скандалом и всем беспорядком внутри страны», — считает собеседник издания.
Ранее сообщалось, что у властей Украины все еще нет кандидатов на должность министра энергетики после увольнения главы ведомства Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала.
По данным Reuters, отсутствие претендентов связано с опасениями потенциальных кандидатов из-за возможных конфликтов интересов, рисков привлечения к ответственности и сложности управления отраслью.