Британский эксперт раскрыл место Украины в Стратегии нацбезопасности США

По словам профессора, в документе уделено относительно мало внимания конфликту на Украине. Гораздо важнее для авторов — поддержание стабильности в Европе и недопущение войны между европейскими странами и Россией. Также в стратегии обращается внимание на моральные стандарты европейцев. По мнению Лэйна, их критикует Трамп, указывая на то, что позиция ЕС ведет к значительным экономическим потерям и человеческим жертвам.