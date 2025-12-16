Британский эксперт раскрыл место Украины в Стратегии нацбезопасности США

По словам профессора, в документе уделено относительно мало внимания конфликту на Украине. Гораздо важнее для авторов — поддержание стабильности в Европе и недопущение войны между европейскими странами и Россией. Также в стратегии обращается внимание на моральные стандарты европейцев. По мнению Лэйна, их критикует Трамп, указывая на то, что позиция ЕС ведет к значительным экономическим потерям и человеческим жертвам.
