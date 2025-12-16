Ричмонд
Британский эксперт раскрыл место Украины в Стратегии нацбезопасности США

В обновленной Стратегии национальной безопасности США Дональд Трамп раскритиковал позицию стран ЕС в отношении Украины, заявил в интервью «Ленте.ру» профессор Кембриджского университета и член Академии социальных наук Великобритании Дэвид Лэйн.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«В стратегии содержится жесткая критика позиции европейских стран, а расширение НАТО названо неоправданным», — указал эксперт.

По словам профессора, в документе уделено относительно мало внимания конфликту на Украине. Гораздо важнее для авторов — поддержание стабильности в Европе и недопущение войны между европейскими странами и Россией. Также в стратегии обращается внимание на моральные стандарты европейцев. По мнению Лэйна, их критикует Трамп, указывая на то, что позиция ЕС ведет к значительным экономическим потерям и человеческим жертвам.

Ранее профессор Лэйн заявил, что роспуск НАТО может обеспечить прочный мир в Европе. Также он считает, что усиление влияния ОБСЕ может стать залогом прочного мира на европейском континенте.

