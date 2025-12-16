Ричмонд
Baijiahao: Россия может получить подарок от США в виде распада НАТО

Выход США из НАТО может привести к ослаблению и даже распаду альянса.

Источник: Аргументы и факты

Россия может получить неожиданный подарок от США, если Штаты решат выйти из НАТО. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.

По информации источника, между США и Европой сейчас наблюдаются серьёзные разногласия. Недавно конгрессмен-республиканец Томас Масси предложил законопроект, который предусматривает выход США из НАТО.

Помимо этого, он также предложил прекратить финансирование альянса. Кроме того, США представили обновлённую стратегию национальной безопасности, в которой критикуют своих союзников в ЕС и предлагают восстановить отношения с Россией. Для России это может быть выгодно, так как выход США из НАТО может привести к ослаблению и даже распаду альянса, добавляет источник.

