Baijiahao: Россия может получить подарок от США в виде распада НАТО

Помимо этого, он также предложил прекратить финансирование альянса. Кроме того, США представили обновлённую стратегию национальной безопасности, в которой критикуют своих союзников в ЕС и предлагают восстановить отношения с Россией. Для России это может быть выгодно, так как выход США из НАТО может привести к ослаблению и даже распаду альянса, добавляет источник.