Россия может получить неожиданный подарок от США, если Штаты решат выйти из НАТО. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.
По информации источника, между США и Европой сейчас наблюдаются серьёзные разногласия. Недавно конгрессмен-республиканец Томас Масси предложил законопроект, который предусматривает выход США из НАТО.
Помимо этого, он также предложил прекратить финансирование альянса. Кроме того, США представили обновлённую стратегию национальной безопасности, в которой критикуют своих союзников в ЕС и предлагают восстановить отношения с Россией. Для России это может быть выгодно, так как выход США из НАТО может привести к ослаблению и даже распаду альянса, добавляет источник.