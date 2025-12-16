Ричмонд
В Липецкой области задержали подростков за попытку диверсии на нефтепроводе

Четыре подростка планировали диверсию на нефтепроводе за вознаграждение.

Источник: Комсомольская правда

Четырех подростков задержали за попытку устроить диверсию на нефтепроводе в Липецкой области. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, подростки в возрасте от 14 до 17 лет планировали за денежное вознаграждение устроить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода «Транснефть — Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области.

Несовершеннолетние были намерены использовать самодельное взрывное устройство (СВУ). ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом пресекли противоправную деятельность подростков.

Ранее KP.RU писал, что Минобороны РФ сообщило о предотвращении попытки совершения диверсии с использованием токсичных химикатов в отношении российских военнослужащих и властей Донбасса и Новороссии в ноябре 2025 года.