Будут встречать без соли: губернатор Шумков посетит с проверкой Шадринск после критики за плохую уборку дорог

Курганский губернатор Шумков поедет с визитом в Шадринск.
Губернатора Курганской области Вадима Шумкова ждут с визитом в Шадринске. Предполагают, что глава региона проверит различные учреждения города и администрацию. Это станет первым визитом Шумкова, после его резкой критики в отношении шадринских чиновников. О приезде губернатора корреспондентам URA.RU сообщили источники, близкие к властям Шадринска.
«Губернатора ждут в Шадринске. Дороги солью не сыплют, чтобы не было грязи. Кроме того, школы также готовятся к визиту», — рассказывают источники.
Отмечается, что из-за визита курганского губернатора также отменили заседание по вопросам здравоохранения в городской думе Шадринска. Врачи также ждут, что с проверкой глава региона может пойти и по медицинским учреждениям.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службы правительства Курганской области и администрации Шадринска. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментариев.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области резко раскритиковал администрацию Шадринска после повторной проверки правительственной комиссией. По его словам, чиновники не решают проблемы с содержанием дорог, благоустройством дворов и контролем подрядчиков. После из администрации уволились два заместителя — Наталья Бякова и Елена Насонова. По неофициальной информации, причиной их ухода стали нарушения в дорожном строительстве, которые нашла правительственная комиссия. Позднее стало известно, что и первый замглавы Сергей Сорокин также получил дисциплинарное взыскание.