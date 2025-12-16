Будут встречать без соли: губернатор Шумков посетит с проверкой Шадринск после критики за плохую уборку дорог

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области резко раскритиковал администрацию Шадринска после повторной проверки правительственной комиссией. По его словам, чиновники не решают проблемы с содержанием дорог, благоустройством дворов и контролем подрядчиков. После из администрации уволились два заместителя — Наталья Бякова и Елена Насонова. По неофициальной информации, причиной их ухода стали нарушения в дорожном строительстве, которые нашла правительственная комиссия. Позднее стало известно, что и первый замглавы Сергей Сорокин также получил дисциплинарное взыскание.